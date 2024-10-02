وقالت وحدة إدارة الكوارث التابعة للحكومة في تقريرها اليومي، إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ خلال اليومين الأخيرين نحو 134 غارة جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان، تركّز أغلبها في الجنوب وضاحية بيروت.

وأضاف التقرير أن "حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 55 شهيداً و 156 جريحاً، ليرتفع العدد الإجمالي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول إلى ألف و928 شهيداً، و9 آلاف و290 جريحاً".

وذكرت وحدة إدارة الكوارث أن عدد النازحين الإجمالي ارتفع إلى مليون و200 ألف شخص، بينهم 160 ألفاً و200 مسجلون في مراكز الإيواء.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، بينما تطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

لكن منذ مطلع الأسبوع الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات، رغم اغتيال زعيمه حسن نصر الله الجمعة الماضي بغارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.