وقال مراسل وكالة الأناضول إن "إسرائيل أغارت بثلاثة صواريخ على منطقة معوض وحي الأمريكان في الضاحية الجنوبية".

وأضاف أنه إثر القصف، تصاعدت سحب دخان كثيف من موقع الغارات وغطت مساحات واسعة من سماء العاصمة بيروت".

وذكر المراسل أن غارة أخرى استهدفت شقة في مبنى بمنطقة الباشورة غرب بيروت، أدت إلى وقوع إصابات، دون مزيد من التفاصيل.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس إن "جيش الدفاع هاجم قبل قليل بشكل دقيق (أهدافاً) في (ضاحية) بيروت"، لافتاً إلى أنه سينشر لاحقاً تفاصيل أخرى عن الهجوم.

وتعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت صباح الأربعاء لسلسلة غارات عنيفة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، استهدفت هذه الغارات مركزاً مستحدثاً للدفاع المدني بحي الشياح، ومبنيين عند مفترق طريق الجاموس - صفير، ومنطقتي السانت تريز وكاليري سمعان، ومحيط منطقة الحدت، وقرب مجمع المجتبى (مجمع ديني).

كما استهدفت طوابق عليا من أحد المباني في منطقة الشويفات، حسب ما أظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها ناشطون إعلاميون.

وارتفعت سحب الدخان في سماء المنطقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف.

وقبيل القصف، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان المباني المستهدفة بالإخلاء بدعوى "الوجود قرب منشآت لحزب الله".

وتجدر الإشارة إلى أنه في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اغتالت إسرائيل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله وآخرين، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وإثر ذلك كثف الحزب من هجماته على إسرائيل.

ويحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم التوغل برياً جنوب لبنان، حيث يواجه مقاومة شرسة من الحزب أوقعت خلال ساعات 8 عسكريين إسرائيليين قتلى، بينهم ضباط وما لا يقل عن 30 جريحاً، حسب الجيش وإعلام عبري.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول المنصرم تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر حتى صباح الأربعاء عما لا يقل عن 1119 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحاً وأكثر من مليون نازح، وفق بيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل، يستمر دويّ صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من "حزب الله" لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.