سياسة
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"إخلاء قسري".. الاحتلال يقتحم منازل 3 عائلات بالضفة ويحولها لثكنات عسكرية
أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، 3 عائلات فلسطينية في قريتين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، على إخلاء منازلهم، وحولها إلى ثكنات عسكرية.
"إخلاء قسري".. الاحتلال يقتحم منازل 3 عائلات بالضفة ويحولها لثكنات عسكرية
الاحتلال يقتحم منازل 3 عائلات بالضفة ويحولها لثكنات عسكرية. / صورة: AA
3 أكتوبر 2024

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي، أجْلَت مساء اليوم الأربعاء، عائلة من منزلها قسراً، وحولته إلى ثكنة عسكرية في قرية عانين غرب مدينة جنين".

ونقلت عن صاحب المنزل ياسر ياسين (61 عاماً) قوله "إن الجيش اقتحم منزله وأجبره وعائلته المكونة من زوجته (56 عاماً) ونجله (30 عاماً) على إخلائه قسراً، وحوله إلى ثكنة عسكرية". وأضاف أنه اضطر إلى "اللجوء إلى منزل ابنته المتزوجة في القرية".

ووفق وفا، فإن "قوات الاحتلال أجْلَت قسراً عائلتي المواطنين عبد السلام أحمد زيد وشقيقه محمد، من بناية مكونة من طابقين، في قرية نزلة الشيخ زيد جنوب غرب جنين، وحولتها إلى ثكنة عسكرية".

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن، لكنها ليست المرة الأولى التي يحول فيها منازل مصادرة لأهالي فلسطينيين إلى ثكنات عسكرية أو نقاط مراقبة.

ويرى مراقبون أن هذه السياسات تعتبر جزءاً من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يسعى للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وبموازاة حربه على قطاع غزة وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية؛ فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم ما أدى إلى استشهاد 722 فلسطينياً، بينهم 160 طفلاً، وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال نحو 11 ألفاً، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وبدعم مطلق من الولايات المتحدة تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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