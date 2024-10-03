سياسة
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي يدعوان لوقف إطلاق النار فوراً بلبنان وغزة
دعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة، تمهيداً للحل السياسي في الشرق الأوسط.
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يدعوان لوقف إطلاق النار فوراً بلبنان وغزة
مؤتمر صحفي مشترك لستارمر ودير لاين ببروكسل / صورة: AFP
3 أكتوبر 2024

جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع جرى بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل.

وذكر البيان أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء عدة قضايا عالمية مثل التطورات الجيوسياسية، والهجرة غير النظامية، وتغير المناخ، وأسعار الطاقة، واتفقا على التعاون وتعزيز العلاقات.

كما أدان الجانبان الهجمات الإيرانية على إسرائيل، وأكدا دعمهما لحق الجانب الإسرائيلي في "الدفاع عن النفس".

وشدّدا على أن خفض التوترات من جميع الأطراف في المنطقة يعتبر "أولوية قصوى".

وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على ضرورة تنسيق الاستجابة الدبلوماسية للوضع في الشرق الأوسط، ودعيت جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس ووقف إراقة الدماء. وقد أكد القادة على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار عاجل في لبنان وغزة لتهيئة الأجواء للحل السياسي".

و"رداً على اغتيال إسرائيل إسماعيل هنية وحسن نصر الله ومجازرها بغزة ولبنان"، أطلقت إيران الثلاثاء عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب)، ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، بينما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

واغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله وآخرين، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/أيلول المنصرم، بينما اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بقصف لمقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/تموز الماضي، واتهمت إيران تل أبيب باغتياله.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشنّ إسرائيل عدواناً "هو الأعنف" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر حتى صباح الأربعاء عما لا يقل عن 1073 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحاً وأكثر من مليون نازح، وفق رصد لبيانات السلطات اللبنانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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