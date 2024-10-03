سياسة
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الاحتلال يرتكب 8 مجازر جديدة بغزة في غارات عنيفة على منازل ونازحي القطاع
قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة "وصل منها إلى المستشفيات 99 شهيداً و169 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، إذ يواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الـ363.
الاحتلال يرتكب 8 مجازر جديدة بغزة في غارات عنيفة على منازل ونازحي القطاع
انتشال جثامين شهداء من تحت الأنقاض إثر غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة / صورة: AA
3 أكتوبر 2024

وأورد البيان أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، مشيراً إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41788 شهيداً و96794 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنازل المأهولة ومراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، متسبباً في استشهاد وإصابة العشرات، منذ فجر أمس الأربعاء، بينهم أطفال ونساء.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف مدفعية الاحتلال، مساء أمس الأربعاء، منزلاً في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، ما رفع حصيلة شهداء القطاع منذ فجر اليوم ذاته إلى 90 شهيداً.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، في بيان إحصائي، إن 80 فلسطينياً استشهدوا بغارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع.

ففي محافظة غزة، قال بصل، إن 32 فلسطينياً استشهدوا بنحو 4 غارات إسرائيلية متفرقة. وأوضح أن من بينهم 8 استشهدوا بقصف على منزل شرقاً، واستشهد 17 آخرون بقصف على مدرسة مسقط (شرق)، كما استشهد 6 فلسطينيين بقصف على معهد الأمل (غرب)، واستشهد آخر بقصف منزل غرباً، إلى جانب عشرات الجرحى والمصابين.

وفي المحافظة الوسطى، قال بصل إن 6 فلسطينيين استشهدوا بغارة إسرائيلية استهدفت خيمة نزوح غرب النصيرات.

واستهدفت غارة ثانية مدرسة إيواء بمخيم النصيرات ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين. فيما استشهد 3 آخرين في غارة غرب المخيم، واستهدفت غارة رابعة منزلاً ما أسفر عن استشهاد 3.

أما في جنوب القطاع، فقد استشهد 3 فلسطينيين في غارة للاحتلال على بلدة خزاعة المدمرة شرقي خان يونس.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة جديدة في خان يونس، فقد استُشهد أكثر من 40 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وأصيب العشرات بجروح.

وتزامن القصف الإسرائيلي المكثف لمناطق شرق خان يونس مع توغل بري في المنطقة الجنوبية استمر من مساء الثلاثاء حتى فجر الأربعاء.

وفي محافظة رفح، أشار بصل إلى "انتشال شهيد من منطقة خربة العدس شمال المدينة".

وبدعم أمريكي مطلق تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "إبادة جماعية" على غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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