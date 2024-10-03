وقالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الخميس، إنها أسقطت 78 طائرة مسيرة من أصل 105 أطلقتها روسيا خلال هجوم على 15 منطقة الليلة الماضية، وتأثرت 23 منها على الأرجح بتشويش إلكتروني.

وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية على تليغرام أن الطائرات المسيرة ألحقت أضراراً بأعمدة وخطوط كهرباء ومعدات ملحقة بالمحطات في مناطق كييف وأوديسا وإيفانو-فرانكيفسك في الساعات الـ24 الماضية.

من جهتها، قالت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء، نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية، إن القوات ضربت منشآت طاقة أوكرانية "تزود عمليات القوات المسلحة الأوكرانية بالكهرباء".

هجوم بالصواريخ والمسيرات

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الأوكراني، إنه استخدم صواريخ باليستية من طراز "أتاكمز" التي قدمتها الولايات المتحدة، لضرب محطة رادار روسية، وذلك لتقليل قدرة موسكو على "رصد وتتبع واعتراض" الأهداف الباليستية.

يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، صباح اليوم، أن قواتها أوقفت محاولة أوكرانية لتنفيذ "هجوم إرهابي" على مواقع داخل الأراضي الروسية باستخدام طائرات مسيّرة.

وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 113 مسيرة شاركت في الهجوم الليلة الماضية، بينها 73 مسيرة أسقطت فوق أراضي بيلغورود.

من جهته، قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، في بيان مصور عبر تليغرام: "كان يوم أمس يوماً مروعاً لمقاطعة بيلغورود بأكملها، إذ قتل 4 أشخاص من المدنيين بسبب القوات المسلحة الأوكرانية، وأصيب 24 مدنياً آخرون".

ومساء أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في بيلغورود أن 22 مدنياً، بينهم طفلان، أصيبوا جراء الغارات الأوكرانية خلال يوم.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وبدأت أوكرانيا في الآونة الأخيرة بشن هجمات على الأراضي الروسية، إذ أطلقت قواتها في 6 أغسطس/آب الماضي، عملية واسعة النطاق على منطقة كورسك الحدودية، أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة متواصلة مع الجيش الروسي داخل أراضيه.