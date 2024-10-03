سياسة
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أردوغان يهنئ بذكرى تأسيس "منظمة الدول التركية"
تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بالتهنئة لدول "منظمة الدول التركية" في الذكرى السنوية الخامسة عشر لتأسيسها.
أردوغان يهنئ بذكرى تأسيس "منظمة الدول التركية"
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهنئ بذكرى تأسيس منظمة الدول التركية / صورة: AA
3 أكتوبر 2024

وقال الرئيس أردوغان عبر حسابه في منصة إكس: "أهنئ بالذكرى السنوية لتأسيس منظمة الدول التركية، وهي أهم قوة لدينا في كفاحنا ضد التحديات العالمية".

وتابع أردوغان: "سنواصل تعزيز منظمتنا، التي تمثل مركز التآزر الجديد للنظام الدولي". كما هنأ الرئيس أردوغان بـ"يوم التعاون بين الدول التركية".

وتأسست المنظمة في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، تحت اسم "مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، بعد توقيع اتفاقية نخجوان بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان.

وفي قمة باكو عام 2019، أعلنت أوزباكستان انضمامها ليصبح عدد أعضاء المنظمة 5، إضافة إلى تركمانستان والمجر وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب، وفي قمة إسطنبول عام 2021، تقرر تحويل اسمها من المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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