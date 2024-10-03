وبدأ مطار ميازاكي في جنوب اليابان في عام 1943 قاعدة بحرية يابانية إمبراطورية، وأرسل عشرات الطائرات "الكاميكازي" في مهام انتحارية.

وأظهرت لقطات، حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، عموداً من الأرض ينفجر على الأقل 10 أمتار في الهواء على حافة ممر للطائرات في المطار في جزيرة كيوشو.

وأوضحت اللقطات أن الانفجار الذي أحدث حفرة في المدرج بعرض بضعة أمتار، وقع بعد أقل من دقيقة من مرور طائرة باتجاه المدرج، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولكن أُلغيَت عشرات الرحلات الجوية الأربعاء، مما أثر في أكثر من 3400 راكب.

وقال متحدث باسم قوات الدفاع الذاتي، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن فريق إبطال القنابل التابع للقوات حقق وخلص إلى أنها "قنبلة أمريكية الصنع تزن 250 كيلوجراماً".

وعُثر على ذخائر أمريكية أخرى غير منفجرة في عامي 2021 و2011 في المطار، وكذلك في موقع بناء قريب في عام 2009، حسب التقارير.

وقصفت القوات الأمريكية عشرات المدن اليابانية بكثافة قبل القصف النووي لناغازاكي وهيروشيما في عام 1945، وقُتل مئات الآلاف من المواطنين، بما في ذلك نحو 100 ألف في طوكيو وحدها في ليلة واحدة في مارس/آذار 1945.

وحتى أبريل/نيسان 2024، أزال الجيش بأمان 2348 عبوة غير منفجرة، 441 منها في المنطقة الجنوبية من أوكيناوا، وفقاً لقوات الدفاع الذاتي اليابانية.

كانت أوكيناوا منطقة صراع رئيسية، مما تسبب في سقوط ما يقدر بنحو 200 ألف ضحية، 60% منهم من المدنيين، ويُقدر أن أكثر من 1800 طن من القنابل غير المنفجرة تتناثر في المنطقة.