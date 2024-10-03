وذكر قورتولموش، أن بلاده منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة، تحذر الحكومة الإسرائيلية مشيراً إلى أن زعيمها بنيامين نتنياهو وعصابته لم يحترموا القواعد وقرارات وتوصيات كل المنظمات الدولية، ولم يلتزموا حقوق الإنسان بأي صورة، ولم يحترموا سيادة دول المنطقة.

وبيّن أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الإنسانية، تزيد يوماً بعد يوم، لافتاً إلى أن إسرائيل التي تحتمي بالولايات المتحدة وبعض حلفائها، مستغلة الانقسام بين دول المنطقة، لا تستهدف الفلسطينيين فحسب، بل جميع شعوب المنطقة من أجل تأسيس ما يسمى: "الأرض الموعودة".

وأكد قورتولموش أنه يتعين على البشرية كلها أن تفعل كل ما في وسعها لوقف العدوان الإسرائيلي، قائلاً: "سنناقش موضوع عقد الجلسة الخاصة مع الأحزاب التي لديها كتل في البرلمان، وسينعقد الاجتماع بحضور وزراء معنيين في جلسة مغلقة حول سياسات إسرائيل التوسعية والعدوانية في المنطقة والإجراءات التي يمكن أن تطورها تركيا تجاه ذلك".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر عما لا يقل عن 1119 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحاً، ومليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر إجمالاً عما لا يقل عن 1974 قتيلاً و9 آلاف و384 جريحاً بينهم 97 من الأطقم الطبية والطوارئ، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وخلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوا الكوارث الإنسانية بالعالم.