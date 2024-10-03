سياسة
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الأمم المتحدة: 128 ألف نازح عبروا من لبنان إلى سوريا إثر العدوان الإسرائيلي
قالت كيلي كليمنتس، نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس، إن أكثر من 128 ألف نازح عبروا من لبنان إلى سوريا عقب العدوان الإسرائيلي.
الأمم المتحدة: 128 ألف نازح عبروا من لبنان إلى سوريا إثر العدوان الإسرائيلي
نازحون لبنانيون في أثناء دخولهم سوريا عبر معبر جوسية الحدودي مع القصير في محافظة حمص وسط سوريا في 2 أكتوبر 2024. / صورة: AFP
3 أكتوبر 2024

وذكرت في منشور لكليمنتس على منصة إكس الخميس، بشأن الهجمات الإسرائيلية على لبنان. أن "تزايد العنف في لبنان أدى إلى تفاقم وضع الناس الذين كانوا في وضع صعب أصلاً".

وأضافت كيلي كليمنتس: "أكثر من 128 ألف شخص عبروا إلى سوريا بحثاً عن الأمن"، مشيرة إلى أن "احتياجات الناس في لبنان تستمر في الزيادة يوماً بعد يوم".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر عما لا يقل عن 1119 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحاً، ومليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل يستمر دوي صافرات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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