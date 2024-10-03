وبدأ الاجتماع الذي يأتي على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة اليمن الحالية لمجلس الجامعة، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين ولبنان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية.

ويُعقد الاجتماع بناء على طلب العراق وأيده عدد كبير من الدول العربية "لبحث التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان الشقيق والتداعيات الإنسانية، وكيفية مساعدة النازحين واللاجئين وإيصال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى المتضررين".

كما يبحث الاجتماع "دعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب اللبناني والمساهمة مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات العاجلة بأسرع وقت"، وفق المصدر ذاته.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر عما لا يقل عن 1119 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحاً، ومليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل يستمر دوي صافرات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.