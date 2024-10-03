وعما إذا كان سيدعم توجيه إسرائيل ضربة لمنشآت النفط الإيرانية بعد الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل الثلاثاء، قال بايدن في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "CNN" : "نحن في مناقشات حول هذا الأمر"، لكنه ادعى أنه لن يحدث رد من إسرائيل على إيران اليوم الخميس.

وبينما أكد مؤخراً "التزام الولايات المتحدة الثابت أمن إسرائيل" وأعرب عن دعمه لردها على الهجوم الإيراني الانتقامي، أردف بايدن إنه "لا يدعم هجوماً إسرائيلياً على المواقع النووية الإيرانية".

ورفض الرئيس الأمريكي الإفصاح عن العقوبات التي تدرسها بلاده مع قوى غربية أخرى ضد إيران بعد هجومها على إسرائيل، قائلاً للصحفيين: "سأخبرهم قبل أن أخبركم".

و"رداً على اغتيال إسرائيل إسماعيل هنية وحسن نصر الله ومجازرها بغزة ولبنان"، أطلقت إيران عشرات الصواريخ على إسرائيل مساء الثلاثاء الماضي ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

وقالت إيران إن هجومها الانتقامي على إسرائيل استند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي "تنص على حق الدول الأعضاء في استخدام القوة للدفاع عن النفس إن وقع هجوم مسلح ضدها".

وتعهد قادة إسرائيل العسكريين والسياسيين برد عسكري كبير على الهجوم الصاروخي الإيراني، دون تحديد موعد هذا الرد، فيما طالب بعضهم بمهاجمة المنشآت النووية والنفطية في إيران، بينما توعدت إيران بأنها سترد بضرب "البنية التحتية لإسرائيل بشكل واسع وشامل" إن هاجمتها الأخيرة.