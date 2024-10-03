سياسة
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مجلس الأمن القومي التركي يؤكد وقوف أنقرة إلى جانب شعب لبنان وحكومته
أكد مجلس الأمن القومي التركي وقوف أنقرة إلى جانب "شعب لبنان الشقيق وحكومته في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية اللا إنسانية".
مجلس الأمن القومي التركي يؤكد وقوف أنقرة إلى جانب شعب لبنان وحكومته
مجلس الأمن القومي التركي يؤكد وقوف أنقرة إلى جانب شعب لبنان وحكومته / صورة: AA
3 أكتوبر 2024

وأدان مجلس الأمن القومي التركي في بيان، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إعلان إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "شخصاً غير مرغوب فيه".

ووصف القرار الإسرائيلي بحق غوتيريش بأنه "أحدث مثال على عدم احترام إسرائيل للقوانين". كما دعا البيان، الجهات الدولية الفاعلة إلى التحرك لوقف هجمات إسرائيل التي تهدف إلى نشر الصراعات في الشرق الأوسط.

وحول عمليات مكافحة الإرهاب، أكد بيان مجلس الأمن القومي التركي، استمرار الأنشطة الرامية إلى تحييد التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية دون انقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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