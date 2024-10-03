وأدان مجلس الأمن القومي التركي في بيان، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إعلان إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "شخصاً غير مرغوب فيه".

ووصف القرار الإسرائيلي بحق غوتيريش بأنه "أحدث مثال على عدم احترام إسرائيل للقوانين". كما دعا البيان، الجهات الدولية الفاعلة إلى التحرك لوقف هجمات إسرائيل التي تهدف إلى نشر الصراعات في الشرق الأوسط.

وحول عمليات مكافحة الإرهاب، أكد بيان مجلس الأمن القومي التركي، استمرار الأنشطة الرامية إلى تحييد التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية دون انقطاع.