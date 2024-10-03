سياسة
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مستبعداً إطلاقها من غزة أو سيناء.. الاحتلال: اعتراض مسيرة قرب الحدود مع مصر
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس إن قواته الجوية اعترضت طائرة مسيّرة جنوبي البلاد قرب الحدود مع مصر، مشيراً إلى أنه "لم تقع إصابات" جراء هذا الحادث.
مستبعداً إطلاقها من غزة أو سيناء.. الاحتلال: اعتراض مسيرة قرب الحدود مع مصر
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن قواته الجوية اعترضت طائرة مسيّرة قرب الحدود مع مصر / صورة: AA
3 أكتوبر 2024

وذكر جيش الاحتلال في بيان: "قبل وقت قصير، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرة مسيّرة جنوب البلاد قرب الحدود مع مصر"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية (خاصة) إن جيش الاحتلال بدأ تحقيقاً لتحديد مصدر انطلاق الطائرة المسيّرة، إذ رجّحت تقديرات أولية أنها لم تأتِ من قطاع غزة أو من شبه جزيرة سيناء المصرية، مشيرة إلى أن الطائرة المسيّرة دخلت الأجواء الإسرائيلية بالقرب من منطقة بئر ميلكا.

ووفق موقع هذه المنطقة، يمكن أن تكون المسيّرة قادمة من اليمن، إذ سبق أن شنت جماعة الحوثي خلال الأشهر الأخيرة هجمات بمسيّرات ضد إسرائيل "تضامناً مع غزة" التي تواجه حرب إبادة إسرائيلية أسفرت حتى الآن عن مقتل وإصابة أكثر من 138 ألف فلسطيني.

وعبر بيان متلفز في وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة الحوثي بالفعل أنها هاجمت بنجاح "هدفاً حيوياً" في تل أبيب وسط إسرائيل بطائرات مسيرّة، لكن لم يتضح على وجه الدقة حتى الساعة إن كانت الطائرة التي قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترضها واحدة من المسيّرات التي شاركت في هذا الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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