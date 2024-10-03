سياسة
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جليك: حكومة نتنياهو تشكّل ورماً ضد كل قيم الحضارة
قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية عمر جليك اليوم الخميس إن حكومة نتنياهو "تشكل ورماً ضد كل قيم الحضارة" مبيناً أن هذا الوضع لا يمت بصلة إلى أي قيم إنسانية، وذلك في كلمته في مهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا (تكنوفيست) بولاية أضنة جنوبي تركيا.
جليك: حكومة نتنياهو تشكّل ورماً ضد كل قيم الحضارة
 نائب رئيس حزب العدالة والتنمية عمر جليك / صورة: AA
3 أكتوبر 2024

وذكر جليك أن "البعض يمارس القتل بالذكاء الصناعي أمام العالم"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشدداً على أن الأجندة الوحيدة في جميع أنحاء العالم يجب أن تكون "الإبادة في غزة"، إذ إنها سياسة مناهضة للإنسانية وتهديد للنظام الدولي بأكمله".

وأضاف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية أن البحر المتوسط أصبح مليئاً بالسفن الحربية، ولم تعد متقريباً ساحة لقوارب الصيد فيه، مشيراً إلى أن عدد السفن الحربية الأمريكية في الأبيض المتوسط ​​يتزايد باستمرار.

وتابع جليك أنه "أصبح من الواضح أن إسرائيل تريد جرّ دول أخرى، على رأسها الولايات المتحدة وإنجلترا، إلى حرب إقليمية"، جزءاً من سياسة الإبادة التي تنهجها.

وأفاد بأن أن حكومة نتنياهو تشكل ورماً ضد كل قيم الحضارة، وهذا وضع لا يمت بصلة إلى أية قيم إنسانية، ولا علاقة له بضمان أمن إسرائيل.

واستطرد أنه "من المؤسف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يستطيع التغلب على هذه العقلية الصهيونية بأي صورة" مشدداً على أن برنامج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينبغي أن يكون "ميثاق وقيم الأمم المتحدة".

وحذر من أنه إذا أصبحت برمجيات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "صهيونية"، فلا حاجة إلى أي شخص للإشارة إلى دور الأمم المتحدة أو الدفاع عن قيمها.

وأشار جليك إلى أن بعض الدول انتقدت بشدة بعض المشاهد التي ظهرت خلال الحرب الروسية-الأوكرانية والآن يكتفون بالصمت بل ويدعمون إسرائيل، "في حين تمارس إسرائيل مجازر تفوقها بملايين المرات ولا مثيل لها".

ولفت إلى أنه رغم أن البعض يمارس القتل بالذكاء الصناعي، فإن تركيا ستستمر في تطوير التقنيات التكنولوجية لتكون في صالح الإنسانية و الدبلوماسية والسلام.

مصدر:TRT عربي
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