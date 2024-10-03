وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 18 فلسطينياً بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق "استشهاد 14 فلسطينياً في غارة إسرائيلية على مقهى في مخيم طولكرم".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل مقهى شعبياً في حارة الحمام في مخيم طولكرم في أثناء وجود عدد من المواطنين، ما أدى إلى استشهاد 18 مواطناً وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، حسب وزارة الصحة.

وأشارت "وفا" إلى أن "مركبات الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى المكان، حيث جرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم".

من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية في بيان "مجزرة مخيم طولكرم"، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.

أما الحكومة الفلسطينية، فقد دعت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى "التحرك العاجل" لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

بدورها، عدّت حركة حماس مجزرة الاحتلال في مخيم طولكرم "تصعيداً إسرائيلياً خطيراً"، فيما دعت حركة فتح لإضراب شامل، الجمعة، والتصعيد في نقاط التماس كافة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي "انتقاماً لأرواح شهداء مخيم طولكرم".

كذلك أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية الإضراب الشامل في مختلف المحافظات الفلسطينية حداداً على "أرواح شهداء المجزرة" التي ارتكبها جيش الاحتلال.

وبموازاة حربه على قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فيما وسَّع المستوطنون اعتداءاتهم، ما أدى إلى استشهاد 722 فلسطينياً، بينهم 160 طفلاً، وإصابة نحو 6 آلاف و200، واعتقال نحو 11 ألفاً، وفق مصادر رسمية فلسطينية.