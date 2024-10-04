سياسة
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بعد أوامر إخلاء.. غارات إسرائيلية عنيفة متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت
شنّت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلية ليل الخميس-الجمعة، سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، في واحدة من أعنف الضربات منذ بدأ الاحتلال قصفه في 23 سبتمبر/أيلول.
بعد أوامر إخلاء.. غارات إسرائيلية عنيفة متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت
الوكالة الوطنية للإعلام: الضربات الأخيرة من أقوى الغارات على الضاحية الجنوبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان / صورة: AA
4 أكتوبر 2024

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: "سجّلت حتى الساعة أكثر من 10 غارات متتالية، من أقوى الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان"، وأضافت أن الغارات "سُمع صداها في بيروت" والمناطق الجبلية المحيطة بها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قوله إنّ عدد الغارات بلغ "إحدى عشرة ضربة إسرائيلية متتالية" أحدثت دوياً قوياً اهتزت معه الأبنية، ووصل صداها وفق شهو د عيان إلى مناطق تقع خارج نطاق بيروت وضواحيها.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام محلية لقطات لكرات ضخمة من اللهب ترتفع من الموقع المستهدَف مع تصاعد سحب الدخان الكثيف.

وسبق هذه الغارات تحذير وجّهه الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إلى سكان مبانٍ في حي برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لإخلاء منازلهم، وأرفق صوراً للمنطقة المعنية.

وقال على حسابه على منصة إكس: "أنتم موجودون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب"، حسب تعبيره وزعمه.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 37 شخصاً وإصابة 151 بجروح جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية، وسط تكثيف الدولة العبرية غاراتها على ما تدّعي أنها مواقع لحزب الله في لبنان.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل وجبل لبنان والعاصمة بيروت، أدّت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد سبعة وثلاثين شخصاً وإصابة مئة وواحد وخمسين بجروح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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