جاء ذلك خلال تفقد كيم، الأربعاء، قاعدة تدريب عسكرية للقوات الخاصة، غرب بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم تحذيره من أنّه "إذا حاول العدو (...) استخدام قوات مسلحة للتعدّي على سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (...) فإن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستستخدم دون تردّد كلّ قوة هجومية تمتلكها، بما في ذلك الأسلحة النووية"، مستخدماً الاسم الرسمي لبلاده.

كان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، قد هدد خلال عرض عسكري لبلاده في وقت سابق من هذا الأسبوع بـ"إنهاء النظام الكوري الشمالي" إذا استخدمت بيونغ يانغ الأسلحة النووية.

وقال يون: "إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية فهي ستواجه رداً حاسماً وساحقاً من جيشنا ومن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا".

ووصلت العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ مؤخراً نشر 250 قاذفة صواريخ باليستية على حدودها الجنوبية.