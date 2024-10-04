سياسة
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زعيم كوريا الشمالية يهدد باستخدام الأسلحة النووية إذا هوجمت بلاده
هدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بأن قواته سوف تستخدم الأسلحة النووية "دون تردد" إذا تعرضت بلاده لهجوم من كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة.
زعيم كوريا الشمالية يهدد باستخدام الأسلحة النووية إذا هوجمت بلاده
زعيم كوريا الشمالية يقول إن بلاده ستستخدم الأسلحة النووية "دون تردد" إذا هوجمت / صورة: AP
4 أكتوبر 2024

جاء ذلك خلال تفقد كيم، الأربعاء، قاعدة تدريب عسكرية للقوات الخاصة، غرب بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم تحذيره من أنّه "إذا حاول العدو (...) استخدام قوات مسلحة للتعدّي على سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (...) فإن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستستخدم دون تردّد كلّ قوة هجومية تمتلكها، بما في ذلك الأسلحة النووية"، مستخدماً الاسم الرسمي لبلاده.

كان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، قد هدد خلال عرض عسكري لبلاده في وقت سابق من هذا الأسبوع بـ"إنهاء النظام الكوري الشمالي" إذا استخدمت بيونغ يانغ الأسلحة النووية.

وقال يون: "إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية فهي ستواجه رداً حاسماً وساحقاً من جيشنا ومن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا".

ووصلت العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ مؤخراً نشر 250 قاذفة صواريخ باليستية على حدودها الجنوبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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