كان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أعلن غوتيريش "شخصاً غير مرغوب فيه"، ما يعني منعه من دخول الدولة العبرية، منتقداً عدم إدانة الأمين العام الهجوم الصاروخي الإيراني على الدولة العبرية.

وقال أعضاء مجلس الأمن الـ15 في بيان لم يأتِ بتاتاً على ذكر إسرائيل، إنّهم "يؤكّدون ضرورة أن تكون لدى كل الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) علاقة مثمرة وفعّالة مع الأمين العام وأن تمتنع عن أيّ إجراء من شأنه أن يقوّض عمله وعمل أجهزته".

وحذّرت الدول، بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، من أنّ "أيّ قرار لا يشمل الأمين العام للأمم المتحدة أو الأمم المتحدة يأتي بنتائج عكسية، خصوصاً في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".

وقال كاتس إنّ "أيّ شخص لا يمكنه إدانة الهجوم الإيراني الشنيع على إسرائيل لا يستحق أن يُسمح بأن تطأ قدماه التراب الإسرائيلي. هذا أمين عام معادٍ لإسرائيل يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة".

لكنّ غوتيريش حرص خلال جلسة متوترة عقدها مجلس الأمن، الأربعاء، وشارك فيها سفيرا إسرائيل وإيران، على القول: "أُدين مجدداً وبقوة الهجوم الصاروخي الضخم الذي شنّته إيران على إسرائيل".

والثلاثاء، أعلنت إيران أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل، ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ ودوَّت صافرات الإنذار في كامل البلاد.