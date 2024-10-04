سياسة
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تزامناً مع التصعيد الإسرائيلي.. وزير خارجية إيران يصل إلى بيروت
نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وصل اليوم الجمعة إلى العاصمة بيروت، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وتكثيف الهجمات منذ نحو أسبوعين.
تزامناً مع التصعيد الإسرائيلي.. وزير خارجية إيران يصل إلى بيروت
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى بيروت / وسائل إعلام إيرانية / Others
4 أكتوبر 2024

وقال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في منشور عبر منصة إكس: "هبطنا الآن في مطار بيروت الدولي"، مضيفاً أن الوفد الإيراني الذي يرأسه وزير الشؤون الخارجية ويضم اثنين من نواب البرلمان ورئيس جمعية الهلال الأحمر، "سيلتقي بالمسؤولين اللبنانيين رفيعي المستوى".

وذكر بقائي أن بلاده ستقدم في الزيارة 10 أطنان من المواد الغذائية والأدوية إلى لبنان، جزءاً من المساعدات الإنسانية الإيرانية"، وشدد على أن "موقف إيران في التضامن مع الشعب اللبناني الباسل، ثابت"، مستدركاً أن "على المنطقة بأكملها أن تدرك خطورة ما يواجهه لبنان وتداعياته على مستقبل شعوبنا".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر عما لا يقل عن 1120 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحاً، ومليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من "حزب الله" لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي
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