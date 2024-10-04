ونقلت صحيفة التليغراف البريطانية أن جونسون الذي شغل منصب وزير الخارجية عام 2017، ذكر أن نتنياهو أراد استخدام المرحاض خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في مكتبه بالوزارة، وبعد انتهائه عثروا على جهاز للتجسّس في "المبنى الملحق السري".

وذكر جونسون تلك الحادثة في مذكراته "Unleashed" التي ستصدر في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري : "بيبي (نتنياهو) ذهب إلى هناك لفترة، قد يكون ذلك محض مصادفة أو لا، لكن قيل لي لاحقاً، إنه بعد فحص الحمام عثروا على جهاز تنصت في المرحاض".

وحين سُئل جونسون عما إذا كان هناك المزيد من التفاصيل حول هذا الادعاء، أجاب: "أعتقد أن كل ما تحتاجون معرفته حول هذا الحادث موجود في الكتاب".

ويشار إلى أن إسرائيل اتُّهمت أيضاً في الفترة نفسها تقريباً بزرع أجهزة تنصت في البيت الأبيض، حسبما ذكرت صحيفة التليغراف .

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن "واشنطن خلصت إلى أن إسرائيل ربما كانت وراء وضع أجهزة مراقبة الهواتف المحمولة التي عُثر عليها بالقرب من البيت الأبيض وأماكن حساسة أخرى حول العاصمة"، وفق المصدر نفسه.