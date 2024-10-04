سياسة
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استهداف بنى حيوية أوكرانية بالمسيرات وإخماد حرائق في مستودعي وقود بروسيا
قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن روسيا هاجمت بنى تحتية حيوية في البلاد باستخدام 19 طائرة مسيرة خلال الليلة الماضية، بينما أخمدت فرق الطوارئ الروسية حرائق بمستودعي وقود نجما عن هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.
استهداف بنى حيوية أوكرانية بالمسيرات وإخماد حرائق في مستودعي وقود بروسيا
آثار الغارة الجوية الروسية في خاركيف شرقي أوكرانيا / صورة: Reuters
4 أكتوبر 2024

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان أن الدفاعات الجوية أسقطت 9 طائرات مسيرة، ومن المرجح أن 7 طائرات أخرى تأثرت بالتشويش الإلكتروني. ولم تذكر تفاصيل عن مصير الطائرات الـ3 المتبقية.

وأوضح رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن مبنى سكنياً تضرر في العاصمة من دون ورود تقارير عن وقوع إصابات. وأضاف أن حريقاً اندلع، جرى إخماده على الفور.

وذكر أندريه رايكوفيتش حاكم منطقة كيروفوهراد بوسط البلاد أن الهجوم ألحق أضراراً أيضاً بمبنى إداري تجاري هناك، ما تسبب في إصابات طفيفة لأحد الموظفين.

وقال أوليكساندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون في الجنوب، إن القوات الروسية ضربت أيضاً بنية تحتية حيوية ومرافق للخدمات العامة و35 مسكناً خاصاً في اليوم الماضي مضيفاً أن الهجمات المختلفة هناك قتلت شخصاً وأصابت أربعة آخرين.

إخماد حريقين

بالمقابل، قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إن رجال الإطفاء أخمدوا حريقاً في مستودع للوقود في منطقة بيرم، وقال مسؤول محلي إن حريقاً آخر في مستودع بمنطقة فورونيج نجم عن هجوم أوكراني بطائرات مسيرة جرى إخماده أيضاً.

وفي منطقة بيرم، قالت الوزارة إن الحريق امتد على مساحة 10 آلاف متر مربع واستعر في خزانات الوقود. وأظهرت صور منشورة على القناة الرسمية للوزارة على تليغرام أضراراً جسيمة.

وقالت الوزارة إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق. وأضافت أنه لم يصب أحد بأذى.

من جانبه، ذكر ألكسندر جوسيف حاكم منطقة فورونيج أن الدفاعات الجوية دمرت عدة طائرات مسيرة أوكرانية، من دون وقوع إصابات، وقال إن رجال الإطفاء أخمدوا حريقاً صغيراً في خزان فارغ في مستودع وقود.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وبدأت أوكرانيا في الآونة الأخيرة شن هجمات على الأراضي الروسية، إذ أطلقت قواتها في 6 أغسطس/آب الماضي، عملية واسعة النطاق على منطقة كورسك الحدودية، أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة متواصلة مع الجيش الروسي داخل أراضيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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