وقالت صحيفة "يسرائيل اليوم"، إنه "في البداية كان هناك اشتباه بمحاولة اختطاف أحد الجنود القتلى، ولكن في النهاية جرى العثور على جثة الجندي".

وحتى مساء الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 9 جنود في اشتباكات مع حزب الله لدى محاولتهم التوغل إلى بلدات جنوب لبنان.

وأعلن الحزب أمس رصد 6 محاولات توغل لقوات إسرائيلية جنوب لبنان، في وقت تستمر فيه الغارت الجوية الإسرائيلية على مناطق لبنانية متفرقة.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر عما لا يقل عن 1120 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحاً، ومليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.