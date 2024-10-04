سياسة
2 دقيقة قراءة
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي اشتبه بمحاولة حزب الله اختطاف جثة جندي
أفادت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اشتبه "بمحاولة مسلحين من حزب الله اختطاف جثة واحد من جنوده"، قُتل في اشتباك قبل يومين في أثناء محاولتهم الاجتياح البري لجنوب لبنان.
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي اشتبه بمحاولة حزب الله اختطاف جثة جندي
جنود من جيش الاحتلال أثناء تحرك بري على الحدود اللبنانية / صورة: Reuters
4 أكتوبر 2024

وقالت صحيفة "يسرائيل اليوم"، إنه "في البداية كان هناك اشتباه بمحاولة اختطاف أحد الجنود القتلى، ولكن في النهاية جرى العثور على جثة الجندي".

وحتى مساء الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 9 جنود في اشتباكات مع حزب الله لدى محاولتهم التوغل إلى بلدات جنوب لبنان.

وأعلن الحزب أمس رصد 6 محاولات توغل لقوات إسرائيلية جنوب لبنان، في وقت تستمر فيه الغارت الجوية الإسرائيلية على مناطق لبنانية متفرقة.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر عما لا يقل عن 1120 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحاً، ومليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us