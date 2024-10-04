وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن ميقاتي استقبل عراقجي قبل ظهر اليوم (الجمعة) في السرايا بالعاصمة بيروت، وبحث معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

وفي الاجتماع، عبّر الوزير الإيراني عن حرص بلاده على لبنان ودعمه في وجه العدوان الإسرائيلي، وقال عراقجي: "إيران ستقوم بحملة دبلوماسية لدعم لبنان وطلب عقد اجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامي"، من دون ذكر تفاصيل أكثر.

وقبل ساعات، وصل عراقجي إلى العاصمة بيروت على رأس وفد إيراني، في زيارة غير محددة المدة، برفقة اثنين من نواب البرلمان ورئيس جمعية الهلال الأحمر، وفق تدوينة على منصة إكس لمتحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.

وقال بقائي: "وفدنا الذي يرأسه وزير الشؤون الخارجية السيد عراقجي ويضم اثنين من نواب البرلمان ورئيس جمعية الهلال الأحمر، سيلتقي المسؤولين اللبنانيين رفيعي المستوى".

وأوضح بقائي أن الزيارة تشمل "تقديم 10 أطنان من المواد الغذائية والأدوية إلى لبنان، جزءاً من المساعدات الإنسانية الإيرانية".

وأكد أن "موقف إيران في التضامن مع الشعب اللبناني الباسل، ثابت"، مشدداً أن "على المنطقة بأكملها أن تدرك خطورة ما يواجهه لبنان وتداعياته على مستقبل شعوبنا".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر، حتى مساء الخميس، عما لا يقل عن 1156 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 3191 جريحاً، ومليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من "حزب الله" لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.