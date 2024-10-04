وأكدت الوزارة في بيان، أن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها "للحيلولة من دون تأسيس ممر إرهابي" على الحدود الجنوبية للبلاد.

وفي هذا الصدد، أضافت أن القوات التركية تمكنت من تحييد 4 إرهابيين في منطقة عمليات "درع الفرات"، شمالي سوريا.

وخلال السنوات الماضية، أجرت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"PKK/YPG" الإرهابيين.

وطهّرت القوات في العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.