سياسة
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هيئة الانتخابات التونسية تعلن فتح مكاتب الاقتراع بالخارج
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح جميع مكاتب الاقتراع في الخارج اليوم الجمعة، لاستقبال المصوتين في الانتخابات الرئاسية.
هيئة الانتخابات التونسية تعلن فتح مكاتب الاقتراع بالخارج
أنصار الرئيس الحالي قيس سعيّد يتجمعون للتظاهر في الشوارع دعماً له في العاصمة تونس في 29 سبتمبر/أيلول 2024 / صورة: AA
4 أكتوبر 2024

وقالت الهيئة في بيان: "بعد فتح جميع مراكز الاقتراع بدول شرق آسيا في التوقيت القانوني المحدد (في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وغيرها)، جرى فتح جميع مراكز الاقتراع بالدول الأوروبية في التوقيت القانوني".

وفي بيان ثانٍ، أوضحت الهيئة أن التصويت داخل تونس سيجري الأحد المقبل بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول، فيما خُصصت أيام 4 و5 و6 من الشهر نفسه للتصويت خارج تونس.

وانطلقت حملة الدعاية الانتخابية داخل تونس في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، وتستمر حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول، قبل يومين من موعد الانتخابات الأحد المقبل.

وفي مؤتمر صحفي مساء الخميس، خلال افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات الرئاسية بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة، قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن "عدد الناخبين التونسيين بالخارج بلغ أكثر من 630 ألفاً".

وأضاف: "الانتخابات الرئاسية تجري في 59 دولة في العالم، منها 10 دول تجرى فيها لأول مرة منذ 2011، فيما بلغ عدد مكاتب الاقتراع 400 مكتب".

وأشار بوعسكر إلى أن "العدد الإجمالي للناخبين المسجلين بلغ 9 ملايين و753 ألفاً و217 ناخباً" وأن "الانتخابات الرئاسية داخل تونس تجرى في نحو 5 آلاف مركز اقتراع".

وفي 2 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3 فقط (من أصل 17 تقدموا بطلبات ترشح) هم: الرئيس الحالي قيس سعيّد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيّد).

بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين (معارضين) رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى "عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانوناً"، والثلاثة هم: أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وهو وزير سابق بعهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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