سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: تركيا رفعت نسبة الإنتاج المحلي بالصناعات الدفاعية إلى 80%
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا رفعت نسبة الإنتاج المحلي بالصناعات الدفاعية إلى 80% (منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم عام 2002)، وأصبحت ضمن أفضل 3 دول في العالم بمجال المسيّرات.
أردوغان: تركيا رفعت نسبة الإنتاج المحلي بالصناعات الدفاعية إلى 80%
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحيي الحشود خلال الحدث التكنولوجي والفضائي الرائد في تركيا "تكنوفيست" بمطار أضنة / صورة: AA
4 أكتوبر 2024

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، خلال مشاركته في مهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا "تكنوفيست" الذي يقام في مطار شاكر باشا بولاية أضنة جنوب تركيا، أكد خلاله أردوغان أن بلاده "أصبحت اليوم تصدر منتجات دفاعية إلى الدول التي كانت ترفض حتى بيعها لأنقرة في السنوات السابقة".

وقال: "أصبحنا اليوم نصدر تكنولوجيا الصناعات الدفاعية إلى الدول التي كانت ترفض تزويدنا بها حتى مقابل المال بالأمس"، مشيراً إلى أن "مهرجان تكنوفيست دليل واضح على أن التبعية للخارج والاعتماد على الغير ليس مصيراً محتوماً على بلادنا".

وفي سياق منفصل، وحول العدوان الإسرائيلي في المنطقة، قال الرئيس أردوغان إنه "كلما اقتربت المنطقة من تحقيق وقف إطلاق النار وإحلال السلام ترتكب إسرائيل عملاً استفزازياً ينسف المسار".

وأضاف: "توجد خطة خبيثة قيد التنفيذ ولن تقتصر على غزة والضفة الغربية ولبنان ولا ينبغي أن يكون المرء منجّماً لمعرفة هدفها النهائي".

وشدد على أن "تركيا تعمل باستمرار على تعزيز مقاومتها ضد الهجمات السيبرانية التي ترعاها دول، والأنشطة الإرهابية الرقمية".

وتابع الرئيس التركي: "لن نتغاضى عن تمزيق منطقتنا مجدداً عبر خطة تقسيم سايكس بيكو جديدة"، موضحاً أن "أولئك الذين يقدمون القنابل لإسرائيل شركاء بالقدر نفسه في كل قطرة دم تُراق".

وأردف: "نواجه حالة جنونية تستمتع بقتل الأطفال وهم في مهدهم تزامناً مع تواصل الدعم الغربي لشبكة القتل والمجازر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us