جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، خلال مشاركته في مهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا "تكنوفيست" الذي يقام في مطار شاكر باشا بولاية أضنة جنوب تركيا، أكد خلاله أردوغان أن بلاده "أصبحت اليوم تصدر منتجات دفاعية إلى الدول التي كانت ترفض حتى بيعها لأنقرة في السنوات السابقة".

وقال: "أصبحنا اليوم نصدر تكنولوجيا الصناعات الدفاعية إلى الدول التي كانت ترفض تزويدنا بها حتى مقابل المال بالأمس"، مشيراً إلى أن "مهرجان تكنوفيست دليل واضح على أن التبعية للخارج والاعتماد على الغير ليس مصيراً محتوماً على بلادنا".

وفي سياق منفصل، وحول العدوان الإسرائيلي في المنطقة، قال الرئيس أردوغان إنه "كلما اقتربت المنطقة من تحقيق وقف إطلاق النار وإحلال السلام ترتكب إسرائيل عملاً استفزازياً ينسف المسار".

وأضاف: "توجد خطة خبيثة قيد التنفيذ ولن تقتصر على غزة والضفة الغربية ولبنان ولا ينبغي أن يكون المرء منجّماً لمعرفة هدفها النهائي".

وشدد على أن "تركيا تعمل باستمرار على تعزيز مقاومتها ضد الهجمات السيبرانية التي ترعاها دول، والأنشطة الإرهابية الرقمية".

وتابع الرئيس التركي: "لن نتغاضى عن تمزيق منطقتنا مجدداً عبر خطة تقسيم سايكس بيكو جديدة"، موضحاً أن "أولئك الذين يقدمون القنابل لإسرائيل شركاء بالقدر نفسه في كل قطرة دم تُراق".

وأردف: "نواجه حالة جنونية تستمتع بقتل الأطفال وهم في مهدهم تزامناً مع تواصل الدعم الغربي لشبكة القتل والمجازر".