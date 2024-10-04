وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في أخبار عاجلة، أن "العدوان الأمريكي-البريطاني استهدف بأربع غارات منطقة الصيانة بمديرية الثورة في صنعاء (شمال)".

وأضافت أن "العدوان الأمريكي-البريطاني شن كذلك 7 غارات على مطار الحديدة الدولي ومنطقة الكثيب بمحافظة الحديدة (غرب)".

وأشارت إلى أن "غارة أمريكية-بريطانية استهدفت كذلك جنوب مدينة ذمار (100 كم جنوب صنعاء)". ولم تتطرق القناة إلى نتائج القصف، فيما لم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو لندن بهذا الشأن.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض لإبادة جماعية إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب.

وأسفرت الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.