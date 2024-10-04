سياسة
2 دقيقة قراءة
إعلام حوثي: 12 غارة أمريكية-بريطانية على صنعاء والحديدة وذمار
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 12 غارة جوية على مدينتَي صنعاء وذمار ومحافظة الحديدة.
إعلام حوثي: 12 غارة أمريكية-بريطانية على صنعاء والحديدة وذمار
غارات أمريكية-بريطانية تستهدف الحديدة باليمن / صورة: AA
4 أكتوبر 2024

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في أخبار عاجلة، أن "العدوان الأمريكي-البريطاني استهدف بأربع غارات منطقة الصيانة بمديرية الثورة في صنعاء (شمال)".

وأضافت أن "العدوان الأمريكي-البريطاني شن كذلك 7 غارات على مطار الحديدة الدولي ومنطقة الكثيب بمحافظة الحديدة (غرب)".

وأشارت إلى أن "غارة أمريكية-بريطانية استهدفت كذلك جنوب مدينة ذمار (100 كم جنوب صنعاء)". ولم تتطرق القناة إلى نتائج القصف، فيما لم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو لندن بهذا الشأن.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض لإبادة جماعية إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب.

وأسفرت الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us