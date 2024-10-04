وقال بيان للخارجية التركية اليوم الجمعة: "نشعر بالحزن العميق إزاء الخسائر في الأرواح الناجمة عن الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية التي وقعت اليوم في منطقة جابلانيكا، بالبوسنة والهرسك".

وأضاف البيان: "تركيا مستعدة لتقديم جميع أنواع المساعدات الإنسانية للبوسنة والهرسك الصديقة والشقيقة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية، تبذل جهوداً لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدات".

وتابع "نسأل الله تعالى الرحمة لمن فقدوا أرواحهم ونقدم تعازينا لشعب البوسنة والهرسك".

ولقي 14 شخصاً مصرعهم جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في البوسنة والهرسك، وذكر بيان صادر عن كانتون "الهرسك-نيريتفا" جنوب البلاد، اليوم الجمعة، العثور على جثث 14 شخصاً لقوا مصرعهم في الفيضانات.