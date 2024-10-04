سياسة
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أنقرة تدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة الهجوم الإسرائيلي على مقهي شعبي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، الذي راح ضحيته 18 شهيداً.
أنقرة تدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية
الخارجية التركية تدين الغارة الإسرائيلية على طولكرم بالضفة الغربية المحتلة. / صورة: AA
4 أكتوبر 2024

وأفاد بيان صادر عن الخارجية التركية، نُشر على منصة إكس، بأن "إسرائيل التي ترتكب إبادة في غزة وتغزو لبنان، تواصل انتهاك القانون الدولي بشكل منهجي في الضفة الغربية المحتلة"، وأضاف: "نسأل الله تعالى الرحمة للفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم الجوي الذي نفذته إسرائيل على طولكرم بالضفة الغربية".

وأكد البيان أن كل خطوة تتخذها إسرائيل "لتدمير الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين"، وشدد على أن تركيا تدعو جميع المنظمات الدولية، خصوصاً الأمم المتحدة، إلى وقف اعتداءات إسرائيل على القانون الدولي والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 18 فلسطينياً بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق "استشهاد 14 فلسطينياً في غارة إسرائيلية على مقهى في مخيم طولكرم".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل مقهى شعبياً في حارة الحمام في مخيم طولكرم في أثناء وجود عدد من المواطنين، ما أدى إلى استشهاد 18 مواطناً وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، حسب وزارة الصحة.

وبموازاة حربه على قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فيما وسَّع المستوطنون اعتداءاتهم، ما أدى إلى استشهاد 722 فلسطينياً، بينهم 160 طفلاً، وإصابة نحو 6 آلاف و200، واعتقال نحو 11 ألفاً، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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