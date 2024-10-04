سياسة
2 دقيقة قراءة
18 غارة على محافظات يمنية هي الأعنف منذ 4 أشهر.. والحوثيون يتوعدون برد قاسٍ
شنّت طائرات أمريكية-بريطانية، مساء الجمعة، 3 غارات استهدفت مدينة الحُديدة الساحلية غربي اليمن، ما يرفع غارات الجمعة إلى 18، حسبما أعلنت جماعة الحوثي.
18 غارة على محافظات يمنية هي الأعنف منذ 4 أشهر.. والحوثيون يتوعدون برد قاسٍ
تصاعدت أعمدة الدخان بعد غارة أمريكية-بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء / صورة: AP
4 أكتوبر 2024

وذكرت قناة المسيرة الفضائية، التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب، أن "العدوان الأمريكي-البريطاني شنّ 3 غارات على منطقة الجبانة غربي مدينة الحديدة" دون تفاصيل.

وأضافت القناة أنّ الضربات استهدفت منطقة الصيانة بمديرية الثورة في صنعاء بـ4 غارات، ومطار الحُديدة ومنطقة الكثيب بمحافظة الحديدة بـ7 غارات، وغارة على جنوب ذمار، فيما استهدفت 3 غارات مديرية مكيراس بالبيضاء.

وفي وقت لاحق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان، أن قواتها شنت ضربات على 15 هدفاً زعمت أنها مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

ولم تقدم "سنتكوم" تفاصيل دقيقة عن الأهداف التي قُصفت ولا عن مناطقها، لكنها ادّعت أنها "شملت قدرات عسكرية هجومية للحوثيين".

وبررت "سنتكوم" هجماتها على اليمن بالقول إنها تأتي "بهدف حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً للسفن الأمريكية وسفن التحالف والسفن التجارية"، فيما لم يشر البيان إلى أي مشاركة بريطانية في هذا الضربات، بخلاف ما أعلنته جماعة "الحوثي".

بدوره، توعد عضو المكتب السياسي للحوثيين، علي القحوم، بـ"رد قاسٍ ومزلزل وموجع" على "إمعان أمريكا وبريطانيا بالاستمرار في العدوان على اليمن"، وقال عبر منصة إكس: "عليهما (واشنطن ولندن) تحمل الضربات ومسؤولية توسيع الصراع في المنطقة والقادم أعظم".

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شنّ غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعد السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us