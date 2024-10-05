وذكر الحزب في سلسلة بيانات نشرها عبر منصة تليغرام، أن مقاتليه "استهدفوا دبابة ميركافا في محيط موقع المالكية الإسرائيلي (شمال، قرب الحدود) بصاروخ موجه، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح".

وأضاف أن مقاتليه قصفوا أيضاً "منطقة الكريوت بضواحي حيفا (شمال) ومرابض مدفعية العدو في جنوب كريات شمونة بصليات صاروخية"، وأكد قتل وجرح عسكريين إسرائيليين في استهداف "قوة لآليات وجنود العدو" في سهل مارون الراس الحدودي بقذائف المدفعية.

كما استهدف مقاتلو الحزب "رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، و‏مستوطنة كرمئيل وتجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في سعسع بصاروخ بركان ثقيل، وكريات شمونة بصلية صاروخية".

وأعلن الحزب أيضاً قصفه قاعدة "نفح" وتجمعاً لجنود في محيط موقع البغدادي، شمال إسرائيل، بصلية صاروخية كبيرة، وقال إن مقاتليه استهدفوا أيضاً عدة تجمعات لجنود إسرائيليين في شرق دوفيف وسهل مارون الراس الحدودي ومحيط مستوطنة أفيفيم ومستوطنة يرؤون برشقات صاروخية كبيرة.

واستهدف الحزب، وفق البيانات نفسها، قوة لجنود إسرائيليين في أثناء تقدمها باتجاه بيادر العدس، غرب يارون، بقذائف المدفعية وبصلية صاروخية، كما تضمّنت الأهداف الإسرائيلية أيضاً قاعدة كتسرين، وتجمعاً لجنود في كفرجلعادي، ومستوطنة حتسور بصليات صاروخية.

وذكر الحزب أيضا في بياناته، أنه لدى محاولة جنود إسرائيليين التسلل باتجاه قرية مارون الراس اللبنانية، فجّر مقاتلوه ثلاث عبوات ناسفة في القوات المتقدمة، ومن ثم اشتبكوا معهم وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

ويحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ الثلاثاء، التوغل برياً جنوبي لبنان، حيث يواجه مقاومة شرسة من حزب الله أوقع فيها خلال اليوم الأول 8 عسكريين إسرائيليين قتلى، بينهم ضباط وما لا يقل عن 30 جريحاً، حسب الجيش وإعلام عبري.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر، حتى مساء الخميس، عمّا لا يقل عن 1156 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 3191 جريحاً، ومليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صافرات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.