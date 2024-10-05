سياسة
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ترمب يدعو تل أبيب لضرب حقول إيران النفطية.. وبايدن ينصحها بإيجاد بدائل
حثّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، تل أبيب على التفكير في بدائل غير قصف حقول النفط الإيرانية رداً على هجوم طهران الصاروخي الأخير عليها، فيما قال الرئيس السباق دونالد ترمب، إن على إسرائيل "ضرب" المنشآت النووية الإيرانية.
ترمب يدعو تل أبيب لضرب حقول إيران النفطية.. وبايدن ينصحها بإيجاد بدائل
بايدن ينصح إسرائيل بإيجاد بدائل لقصف حقول النفط الإيرانية / صورة: AP
5 أكتوبر 2024

وقال بايدن في إفادة صحفية بقاعة المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض، إن الإسرائيليين "لم يتوصلوا إلى قرار في ما يتعلق بالضربة (الإيرانية). الأمر قيد المناقشة".

وأضاف: "لو كنت مكانهم لَفكَّرت في بدائل أخرى غير استهداف حقول النفط".

في المقابل دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الجمعة، إسرائيل إلى ضرب المنشآت النووية الإيرانية، رداً على هجوم الأخيرة، يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار المرشح الجمهوري الأمريكي في حديثه بولاية كارولاينا الشمالية، إلى سؤال طُرح على الرئيس جو بايدن في منتصف الأسبوع حول إمكانية استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية.

وقال ترمب: "لقد طرحوا عليه هذا السؤال، وكان ينبغي أن تكون الإجابة: اضربوا النووي أولاً واهتموا بالباقي لاحقاً".

والثلاثاء، أعلنت إيران أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل، ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، وهرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ فيما دوَّت صافرات الإنذار في كامل البلاد.

وتقول طهران إن الهجوم جاء رداً على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران نهاية يوليو/تموز الماضي، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيان للحرس الثوري الإيراني.

وتعهد قادة إسرائيل العسكريون والسياسيون برد عسكري كبير على الهجوم الصاروخي الإيراني، دون تحديد موعد لذلك، فيما طالب بعضهم بمهاجمة المنشآت النووية والنفطية في إيران.

وتوعدت إيران، إسرائيل بأنها ستردّ بضرب "بنيتها التحتية بشكل واسع وشامل" حال ردت على هجومها الانتقامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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