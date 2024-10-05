وقالت منظمة "قياس الهجمات ضد المسلمين Tell MAMA UK" إنها سجلت 4 آلاف و971 حادثة كراهية وتمييز ضد المسلمين العام الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن الحوادث بين أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أخذت شكل سلوك مسيء بنسبة 63%، موضحة أن نحو 27% من هذه الحوادث شملت ما وصفته بأنه سلوك تهديدي.

وتتزايد المخاوف لدى أعداد كبيرة من الجاليات المسلمة في بريطانيا، بسبب ما يسمونه الخطاب التحريضي ضدهم عبر وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة، ومن بعض السياسيين والمسؤولين، إثر اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

بدوره، رصد مجلس مسلمي بريطانيا، ارتفاعاً غير مسبوق لجرائم الكراهية ضد المسلمين، وحذر من أن الوضع قد يزداد سوءاً.

وأكدت أرقام المجلس ارتفاع نسبة الاعتداءات بدافع كراهية المسلمين إلى 140% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأشار إلى أن بعض المسلمين بدؤوا يفقدون الثقة بجدية التعامل مع الشكاوى التي يتقدم بها الضحايا.

كما أظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية أن نسبة المسلمين من أعلى نسب ضحايا الاعتداءات، وذلك بسبب الكراهية الدينية.

وحسب مكتب الإحصاء البريطاني (ONS)، فإن عدد المسلمين في إنجلترا وويلز ارتفع بمقدار 1.2 مليون خلال السنوات العشر الأخيرة، ليصل عدد السكان المسلمين إلى 3.9 مليون عام 2021.