وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم السبت، إجلاء أكثر من 200 شخص من رعاياها بسلام من لبنان، موضحة أن "من بين هؤلاء الذين جرى إجلاؤهم على دفعتين ثلاثة من سكان هونغ كونغ ومواطن من تايوان".

وتابع البيان: "السفارة الصينية في لبنان تظل قائمة وتواصل مساعدة المواطنين الصينيين المتبقين هناك في اتخاذ التدابير الأمنية".

والأربعاء، قاللت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن حكومة بكين أجلت بسلام أكثر من 200 شخص من رعاياها من لبنان.

بدورها، قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إن "طائرة نقل عسكرية أعادت 97 مواطناً وأفراد أسرهم من لبنان اليوم السبت".

وأضافت الوزارة أن الطائرة غادرت بيروت، بعد ظهر أمس الجمعة، وعلى متنها الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم، ومنهم أفراد من أسر لبنانية، ووصلت إلى مطار عسكري جنوبي العاصمة سيول.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمر الأربعاء، بإرسال طائرات عسكرية لإجلاء مواطنين كوريين جنوبيين من مناطق بالشرق الأوسط.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها اتخذت إجراء احترازياً بإرسال طائرة نقل من طراز "سي130جيه" القادرة على استخدام مدارج أقصر وفي ظل إطلاق النيران لتكون "بديلاً عند الحاجة"، وأرسلت 39 فرداً بينهم عدد من الفنيين والدبلوماسيين.

فيما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن الدبلوماسيين الكوريين الجنوبيين العاملين في لبنان بقوا هناك.

وأمس الجمعة، أعلنت وكالة الأنباء التونسية الرسمية ارتفاع عدد التونسيين الذين جرى إجلاؤهم من لبنان إلى 335 شخصاً، عقب وصول 102 شخص فجر الجمعة، على متن طائرة ثانية قادمة من العاصمة الأردنية عمّان.

وبدأت دول عديدة تنفيذ خطط لإجلاء رعاياها من لبنان، في ظل مخاوف مع تصاعد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر عما لا يقل عن 1120 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحاً، ومليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.