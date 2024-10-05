وقالت هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك: "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس الجمعة واليوم السبت 25 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون".

وأشارت الهيئة والنادي إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ الجمعة "عمليات تحقيق ميداني لعشرات المواطنين، تحديداً في بلدة بيت أمر شمالي الخليل".

وذكرتا أن "اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم رافقت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني، إضافة إلى إطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة التي طالت منازل المواطنين".

اقتحامات مستمرة

وفي غضون ذلك، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم السبت عدة اقتحامات بمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وقُتل أسير فلسطيني محرر في أثناء محاولة اعتقاله.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، بأن "الشاب أحمد مصطفى عوايصة (30 عاماً) استُشهد بعد إصابته بالرصاص الحي في أثناء محاولة اعتقاله" بقرية وادي الفارعة الواقعة جنوب طوباس، شمالي الضفة الغربية.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان، "استشهاد الأسير المحرر أحمد عوايصة بعد محاصرته وإطلاق النار عليه واعتقاله في وادي الفارعة صباح اليوم"، مشيراً إلى أن عوايصة "أسير محرر أُفرج عنه الشهر الماضي بعد أن قضى عامين في سجون الاحتلال".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن إطلاق نار استهدف قوات جيش الاحتلال في وادي الفارعة.

ومنذ فجر اليوم، نفذت قوات الاحتلال عدة اقتحامات شملت مدينة نابلس (شمال)، وبلدة كفر مالك شرق رام الله، ومدينة قلقيلية معززة بآليات عسكرية.

تأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد إسرائيلي واسع النطاق بالضفة الغربية المحتلة من جيش الاحتلال والمستوطنين، بالتزامن مع حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة عن استشهاد 742 فلسطينياً، بينهم 160 طفلاً، وإصابة أكثر من 6 آلاف و200 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال ما يزيد على 11 ألف فلسطيني، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية.

وفي غزة، تواصل إسرائيل حرب الإبادة بدعم أمريكي كامل، ما أدى إلى سقوط أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، مع فقدان أكثر من 10 آلاف شخص، وسط دمار واسع ومجاعة متفاقمة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.