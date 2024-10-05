وأفاد الحزب في بيان آخر أن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا في أثناء تقدمها في خراج بلدة حدودية جنوبي لبنان بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه جرى رصد حوالي 10 صواريخ أطلقت من لبنان، مشيرة إلى اعتراض بعضها. فيما ذكر جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل.

بدورها قالت سلطة الإطفاء الإٍسرائيلية إن 8 طواقم تعمل على إخماد حريق بمنحدرات صفد نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان. وأضافت في بيان: "نتعامل مع حريق في عدة بؤر وفرق الإطفاء تبذل جهداً لوقف انتشاره إلى بلدات مجاورة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية اندلاع حريق بمنطقة مفتوحة بين صفد وروش بينا بالجليل الأعلى نتيجة سقوط أحد الصواريخ. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن ثماني فرق إطفاء تعمل على إخماد الحريق، في محاولة لمنع انتشاره للبلدات والمحميات الطبيعية القريبة. كما ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن شركة الكهرباء الإسرائيلية استأنفت تزويد منطقتي المطلة وكفار غلعادي بالجليل بالتيار بعد انقطاعه نتيجة قصف صاروخي على المنطقة السبت.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر حتى نهاية يوم الخميس عن 1156 قتيلاً و3191 مصاباً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، ونزوح أكثر من مليون و200 ألف، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

فيما قتلت إسرائيل في لبنان 2011 شخصاً وأصابت 9535 آخرين منذ بدء الاشتباكات مع فصائل لبنانية وفلسطينية أبرزها حزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب الرصد ذاته.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

وتطالب الفصائل بإنهاء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي مطلق في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وخلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.