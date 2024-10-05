سياسة
3 دقيقة قراءة
"رداً قاسياً".. أنباء عن استعداد إسرائيلي لشنّ هجوم "جدي وكبير" على إيران
نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري اليوم السبت، أن الرد على إيران سيكون "قاسياً"، مشيرة إلى أن الجيش يستعد لهجوم "جدي وكبير"، ويتوقع "تعاوناً من الدول الشريكة في المنطقة".
"رداً قاسياً".. أنباء عن استعداد إسرائيلي لشنّ هجوم "جدي وكبير" على إيران
أعلنت إسرائيل مساء الثلاثاء الماضي أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخاً / صورة: AA
5 أكتوبر 2024

وأفاد موقع والا العبري بأن "قيادات في الجيش الإسرائيلي نصحت القيادة السياسية الإسرائيلية بالرد على الهجوم الإيراني بشكل مباشر وقوي للغاية".

وقال الموقع، نقلاً عن مصادر بالجيش، إن "هذا الهجوم سيكون جدياً وقوياً وليس حدثاً ثانوياً"، وسط ادعاءات الجيش بأن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي أثبتت نفسها خلال الهجوم الإيراني الأسبوع الماضي.

وأضاف الموقع أن "إسرائيل تستعد لإجهاض محاولات طهران نقل السلاح إلى حزب الله". من جانبها، قالت هآرتس العبرية، نقلاً عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، إن "إسرائيل لا تنفي إمكانية أن تهاجم طهران تل أبيب رداً على أي هجوم إسرائيلي".

من جهتها أكدت قناة "كان" العبرية الرسمية السبت، أن جيش الاحتلال يستعد لتوجيه ضربة عسكرية "كبيرة وشديدة"، وأضافت: "يعتقد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني لم يسبب أضراراً كبيرة".

وتابعت: "منذ الهجوم، خطط الجيش الإسرائيلي للرد الذي يعتقد أنه سيكون كبيراً، إذ لا ينوي تجاوز الهجوم دون رد شديد"، وذكرت أن "إسرائيل تتلقى الدعم على الساحة الدولية من دول أخرى تنظر إلى المشكلة الإيرانية على أنها مشكلتها أيضاً".

كما أفادت القناة بأنه "كان اجتماع اليوم (السبت) لكبار مسؤولي الجيش مع ممثلي أحد الشركاء، وتوقعت إسرائيل أن يؤدي الأمريكيون دوراً نشطاً في الرد على إيران".

ومن المقرر أن يصل قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا إلى إسرائيل، هذا الأسبوع، دون تحديد موعد محدد، حسب القناة.

وأعلنت إسرائيل مساء الثلاثاء، أن إيران أطلقت عليها نحو 180 صاروخاً، في هجوم قالت طهران إنه "انتقام" لاغتيال كل من إسماعيل هنية وحسن نصر الله والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان، والأربعاء، أقر الجيش الإسرائيلي بأن الضربة الصاروخية خلفت أضراراً في قواعده الجوية.

واغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وآخرين، بينهم نيلفروشان، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

فيما اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف لمقر إقامته خلال زيارة طهران نهاية يوليو/تموز الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us