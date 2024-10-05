سياسة
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كندا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان.. والصين تعلن إجلاء 200 من رعاياها
دعت كندا، اليوم السبت، مواطنيها الباقين في لبنان للتسجيل تمهيداً لإجلائهم، فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية إجلاء أكثر من 200 من رعاياها من البلاد التي تشهد هجوماً إسرائيلياً هو الأوسع والأعنف منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كندا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان.. والصين تعلن إجلاء 200 من رعاياها
استمرار عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية. / صورة: Reuters
5 أكتوبر 2024

حث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت، رعايا بلاده الذين لا يزالون في لبنان على التسجيل تمهيداً لإجلائهم على متن رحلات جوية خاصة ساعدت بالفعل ما يزيد على ألف شخص على المغادرة مع تدهور الوضع الأمني هناك.

وقال ترودو خلال قمة بفرنسا لزعماء الدول الناطقة بالفرنسية: "لا تزال توجد مقاعد على متن الرحلات التي تنظمها كندا. نحث جميع الكنديين على استقلال هذه الطائرات والخروج من لبنان فيما لا يزالون قادرين على ذلك".

كما دعا إلى وقف إطلاق النار على الفور "من جانب حزب الله وإسرائيل حتى يستقر الوضع ويتسنى البدء في احترام قرارات الأمم المتحدة مجدداً".

وذكر مسؤول في مكتب رئيس وزراء كندا أن 6 آلاف كندي سجلوا أسماءهم للمغادرة فيما يحاول المسؤولون الوصول إلى 2500 آخرين اليوم وغداً، مضيفاً أنه جرت إضافة مزيد من الرحلات الجوية يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال المسؤول في مكتب رئيس الوزراء إن كندا لم تتمكن من ملء مقاعد الرحلات الجوية بمواطنيها وعرضت مقاعد على مواطنين من أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

من جهتها أجْلَت الصين أكثر من 200 من رعاياها بسلام من لبنان، حسبما أعلنت اليوم السبت، عبر وزارة خارجيتها.

وأوضحت الوزارة في بيان: "من بين هؤلاء الذين جرى إجلاؤهم على دفعتين: 3 من سكان هونغ كونغ ومواطن من تايوان". وتابعت أن "السفارة الصينية في لبنان تظل قائمة وتواصل مساعدة المواطنين الصينيين المتبقين هناك في اتخاذ التدابير الأمنية".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر حتى الخميس عن 1156 قتيلاً و3191 مصاباً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، ونزوح أكثر من مليون و200 ألف، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وقتلت إسرائيل في لبنان 2011 شخصاً وأصابت 9535 آخرين منذ بدء الاشتباكات مع فصائل لبنانية وفلسطينية، أبرزها حزب الله، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب الرصد ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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