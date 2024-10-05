سياسة
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استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنازل وتجمع وسط وشمالي غزة
استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب 21 آخرين، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل وتجمعاً لمواطنين في مناطق وسط وشمالي قطاع غزة، حسبما أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.
استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنازل وتجمع وسط وشمالي غزة
الاحتلال يقصف منازل وتجمعاً لمواطنين في غزة واستشهاد 3 فلسطينيين. / صورة: AFP
5 أكتوبر 2024

وأوضح جهاز الدفاع المدني في بيان: "طواقمنا تنقذ 5 مواطنين مصابين من تحت أنقاض منزل لعائلة البنا، وتخمد حريقاً كبيراً في المكان، بعد أن قصفه الاحتلال بالقرب من مركز شرطة جباليا البلد (شمال)".

وتابع في بيان ثانٍ: "طواقمنا تنتشل شهيدين و7 إصابات من منزل لعائلة عبد الله، استهدفه الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من نادي خدمات جباليا، وما زال البحث متواصلاً عن مفقودين".

وأوضح في بيان ثالث أن طواقمه أسعفت "9 مصابين ونقلتهم إلى المستشفى الإندونيسي إثر استهدافهم من مسيّرة إسرائيلية عند دوار أبو شرخ (شمال)".

وفي المحافظة الوسطى قال الدفاع المدني، في بيان، إنّ طواقمه انتشلت "شهيداً من منزل لعائلة غنيم، بعد أن قصفه الاحتلال الإسرائيلي عند دوار أبو صرار، بمخيم النصيرات".

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع، ما يسفر عن قتلى وجرحى، وسط إنذار الجيش لمناطق واسعة في مخيمي البريج والنصيرات بالمحافظة الوسطى بالإخلاء.

وشهدت المناطق التي أنذرها الجيش، صباح السبت، حركة نزوح واسعة من المواطنين وسط حالة من الذعر والخوف.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 138 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حوب الإبادة بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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