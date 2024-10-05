وقال الرئيس أردوغان في كلمة ألقاها خلال ملتقى نظمه حزبه (العدالة والتنمية) في مدينة إسطنبول إنّ تركيا هي الدولة الوحيدة التي فرضت قيوداً اقتصادية على إسرائيل بسبب مجازرها في حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية تختلق كل يوم ذرائع جديدة لشرعنة سياسة الغزو والاحتلال التي تنتهجها". وتابع: "يواصل إخواننا في غزة مقاومة الغزاة الصهاينة منذ 364 يوماً رغم فقر الإمكانات".

وشدد على أن "القوى الغربية لا تستطيع رفع صوتها ضد (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وعصابته التي ترتكب المجازر بسبب عار المحرقة رغم أنها تعرف نياتهم الحقيقية جيداً".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر حتى نهاية يوم الخميس عن 1156 قتيلاً و3191 مصاباً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، ونزوح أكثر من مليون و200 ألف، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

وقتلت إسرائيل في لبنان 2011 شخصاً وأصابت 9535 آخرين منذ بدء الاشتباكات مع فصائل لبنانية وفلسطينية، أبرزها حزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب الرصد ذاته.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.