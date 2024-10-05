سياسة
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الجيش اللبناني يحذر من محاولات إسرائيل استدراج مواطنين إلى "مواقع تجسس"
حذر الجيش اللبناني، مساء السبت، من محاولات إسرائيلية لاستدراج مواطنين إلى مواقع مخصصة للتجسس وجمع المعلومات.
الجيش اللبناني يحذر من محاولات إسرائيل استدراج مواطنين إلى "مواقع تجسس"
الجيش اللبناني يحذر من محاولات إسرائيل استدراج مواطنين إلى "مواقع تجسس". / صورة: AA
5 أكتوبر 2024

وقال في بيان عبر منصة إكس: "في ظل الاعتداءات الهمجية المستمرة من قِبل العدوّ الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، يعمد هذا العدوّ إلى نشر محتوى إعلامي على بعض منصات التواصل الاجتماعي، مثل مقاطع الفيديو والروابط والتطبيقات".

وأوضح أن هذا يأتي "بهدف استدراج المواطنين إلى مواقع مخصصة للتجسس وجمع المعلومات".

وأضاف الجيش أنه "يُحذّر المواطنين من خطورة الدخول إلى هذا المحتوى وتتبُّعه والتعامل معه لما ينطوي عليه من مسؤولية قانونية وخطر أمني على الوطن والمجتمع".

يأتي هذا التحذير في وقت تزايدت فيه المخاوف داخل لبنان من عمليات الاختراق الأمني التي يُشتبه في تنفيذ إسرائيل إياها عبر شبكات تجسس محلية.

وجاء ذلك بعد الاغتيالات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت قادة لدى حزب الله وحركة حماس في لبنان، خلال الفترة الأخيرة، وشملت الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه، ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفرت تلك الغارات حتى نهاية يوم الجمعة عن 1181 قتيلاً و3318 مصاباً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

في المقابل يردّ حزب الله على العدوان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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