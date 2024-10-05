وأضاف بيرقدار في منشور له على منصة "إكس"، اليوم السبت، إثر مغادرة سفينة الريس عروج التركية، إسطنبول متجهة إلى الصومال للتنقيب عن الطاقة، أن بلاده تشهد اليوم "لحظة تاريخية" بتوجه سفينتها للتنقيب قبالة سواحل بلد آخر.

وتابع: "بتنا في الساحة الدولية بفضل الخبرات والتجارب التي اكتسبناها، وبنيتنا التحتية القوية"، كما أكد أن هذه الخطوات تندرج في إطار جهود وخطوات تركيا "الحازمة لتحقيق الاستقلال التام في مجال الطاقة عبر تنويع مواردنا".

وفي وقت سابق السبت، عبَرت "الريس عروج" مضيق البسفور بإسطنبول، متوجهة إلى الصومال للتنقيب عن الطاقة بموجب مذكرة تفاهم أبرمت بين أنقرة ومقديشو في مارس/آذار الماضي، لاستكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج النفط في المناطق البرية والبحرية الصومالية.

ومن المقرر أن تتبع السفينة مسار البحر المتوسط وقناة السويس والبحر الأحمر، وتصل إلى وجهتها أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وترافق "الريس عروج" خلال مهمتها، التي من المتوقع أن تستغرق 7 أشهر، سفينتا الدعم والإسناد زغانوس باشا وسنجار، وسفينة التتبع أطامان، إضافة إلى فرقاطتين للبحرية التركية.

وستخزن بيانات البحث السيزمي التي ستجمعها "الريس عروج" قبالة السواحل الصومالية، في مديرية معالجة البيانات التابعة لشركة النفط التركية (TPAO) بالعاصمة أنقرة.

وفي حال التوصل إلى بيانات ومؤشرات إيجابية ستبدأ عملية التنقيب عن الطاقة في المنطقة.