سياسة
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تجدد الغارات الإسرائيلية العنيفة على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية لبيروت، عقب تحذير جيش الاحتلال بإخلاء مبان في عدد من مناطق الضاحية.
تجدد الغارات الإسرائيلية العنيفة على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت
تصاعد أعمدة الدخان جراء غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت محطة لتزويد الوقود على طريق المطار في العاصمة بيروت / صورة: Reuters
5 أكتوبر 2024

وأفاد مراسل TRT عربي بأن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد غاراته على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، من بينها منطقتا برج البراجنة والعمروسة المكتظتان بالسكان.

وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرا TRT عربي تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من الموقع المستهدف على طريق المطار في العاصمة بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ "الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي نفّذ 4 غارات عنيفة جداً على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان".

وأضافت الوكالة الوطنية أن "حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تستمر تزامناً مع العدوان" الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه "سجّل منذ قليل هبوط عدة طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط" الناقل الرسمي للبنان.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه، ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفرت تلك الغارات حتى نهاية يوم الجمعة عن 1181 قتيلاً و3318 مصاباً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

في المقابل يردّ حزب الله على العدوان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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