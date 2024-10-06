وأضاف الحزب في بيان نُشر على منصة تليغرام أنه أحصى "خلال الأيام القليلة الماضية، منذ إعلان جيش العدو الإسرائيلي بدء عمليته البرية باتجاه قرى في جنوب لبنان، مقتل أكثر من 25 ضابطاً وجندياً في صفوف نخبة العدو، وإصابة أكثر من 130".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام اعترف العدو ببعضها والأيام القادمة ستكشف ما أخفاه عن جمهوره".

وفي إطار تصديه لقوات جيش الاحتلال التي تحاول التوغل في الجنوب اللبناني، أعلن حزب الله، في سلسلة بيانات أنه "قصف بصلية صاروخية تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي بمنطقة خلة عبير في بلدة يارون اللبنانية".

وأضاف أنه "استهدف بصاروخ موجه دبابة من نوع ميركافا في أثناء تقدمها إلى مرتفع الباط بمحيط بلدة مارون الراس اللبنانية، وأصابها بشكل مباشر، ما أوقع طاقمها بين قتيل وجريح".

وذكر أن مقاتليه "تصدوا لجنود من العدو حاولوا، فجر السبت، التقدم مجدداً باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة اللبنانية، ودخلوا معها في اشتباكات".

كما أعلن حزب الله أنه "قصف بالصواريخ وقذائف المدفعية تحركات وتجمعات لجنود إسرائيليين بموقعي بياض بليدا وجل الدير العسكريين، ومستوطنات كتسرين ودان وكفرجلعادي وكفريوفال والمنارة".

وأضاف أنه "قصف بصليات صاروخية مدينة صفد، ومستوطنتي كرمئيل وسعسع، وثكنة معاليه غولاني"، فضلاً عن "استهداف قاعدة ‏رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 1"‏.‏

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت توغلاً برياً في جنوبه، ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفرت تلك الغارات حتى نهاية يوم الجمعة عن 1181 قتيلاً و3318 مصاباً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

في المقابل يردّ حزب الله على العدوان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.