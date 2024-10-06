وأقيم حفل افتتاح المطبخ الخيري للهيئة التركية في مركز "جمعية الوعي والمواساة" بـ"إقليم الخروب"، الذي يستقبل عدداً كبيراً من النازحين.

وقال عضو الجمعية محمد علي، إن هيئة الإغاثة التركية "عملت على توسعة مطبخ الجمعية الذي أنشأته سابقاً للمحتاجين، حيث كان ينتج نحو 500 وجبة، توزع على 200 إلى 300 عائلة في اليوم".

وأشار علي إلى أنه بعد كثافة النزوح باتجاه إقليم الخروب، وسّعت الجمعية المطبخ "لينتج 4 آلاف وجبة في اليوم".

بدوره شكر رئيس بلدية كترمايا (إحدى بلدات إقليم الخروب) يحيى علاء الدين، في كلمته خلال الحفل، تركيا "حكومةً وشعباً وجمعيات" على المساعدات التي تقدمها للبنان، وأشار إلى أن اللبنانيين بمختلف طوائفهم يستفيدون من تلك المساعدات التي جاء "في هذا الوقت العصيب".

1300 طن من المساعدات

قال مسؤول "الإغاثة التركية" في لبنان بوراك بتال، إنهم يقدمون المساعدات الإنسانية في مناطق عديدة بلبنان، وبخاصة العاصمة بيروت ومدينة صيدا، اللتين تتعرضان لهجمات إسرائيلية منذ أكثر من 10 أيام.

ولفت إلى أنهم يهدفون من خلال المطبخ الخيري الحالي إلى "توزيع وجبات يوميا على 4 آلاف شخص، من النازحين من مختلف مناطق لبنان جراء الحرب"، وتحدث عن "تجهيز 1300 طن من المواد الغذائية وأدوات التنظيف والمأوى والرعاية الصحية، سيجري إرسالها إلى لبنان من قبل 9 منظمات تركية غير حكومية، بما في ذلك الهيئة".

وأشار إلى إرسال سفينة مساعدات إنسانية ضمن التجهيزات التي ستصل إلى لبنان في غضون أيام قليلة، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر حتى نهاية يوم الخميس عن 1156 قتيلاً و3191 مصابا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، ونزوح أكثر من مليون و200 ألف، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

فيما قتلت إسرائيل في لبنان 2011 شخصاً وأصابت 9 آلاف و535 آخرين منذ بدء الاشتباكات مع فصائل لبنانية وفلسطينية، أبرزها "حزب الله"، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب الرصد ذاته.