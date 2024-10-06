سياسة
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نتنياهو يهاجم الرئيس الفرنسي بعد دعوته لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد دعوته إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة.
نتنياهو يهاجم الرئيس الفرنسي بعد دعوته لوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
نتنياهو يهاجم ماكرون بعد دعوته لوقف تزويد إسرائيل وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة / صورة: AP
6 أكتوبر 2024

وفي وقت سابق السبت، دعا ماكرون في تصريحات صحفية إلى "وقف تسليم الأسلحة المستخدمة (من قبل إسرائيل) في غزة"، مدعياً أن فرنسا "لم تشارك" في تزويد إسرائيل بتلك الأسلحة.

وأثارت تصريحات ماكرون غضب نتنياهو، رغم أن الأول أكد خلالها كذلك على ما اعتبره "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها في ضوء القانون"، ورغم أنها جاءت بعد أيام من تأكيد الرئاسة الفرنسية بأن باريس "ملتزمة أمن إسرائيل"، وإعلانها "حشد موارد عسكرية بالشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني".

إذ خاطب نتنياهو ماكرون، قائلاً في بيان متلفز باللغة الإنجليزية: "إسرائيل ستنتصر معكم أو بدونكم"، وفق ادعائه، وتابع: "عارك سيظل يتردد صداه طويلاً بعد انتصار إسرائيل"، على حد تعبيره.

وفي وقت لاحق، قالت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها متناقض مع ما صرح به ماكرون، إن "فرنسا ستواصل تزويد إسرائيل بالقطع اللازمة للدفاع عن نفسها".

وأوضح البيان أن فرنسا ستستمر في إرسال القطع المستخدمة من أجل نظام الدفاع (الجوي)، الذي تسميه إسرائيل بـ"القبة الحديدية" على وجه الخصوص.

وتؤكد فرنسا أنها تصدر لإسرائيل "معدات عسكرية دفاعية فقط"، على الرغم من أنها زودت إسرائيل "بمكونات أسلحة فتاكة"، وفق إذاعة فرنسا الدولية (حكومية).

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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