سياسة
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بينهم صحفي وأسرى محررون.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينياً في الضفة
اعتقل جيش الاحتلال بين مساء السبت وفجر الأحد 15 فلسطينياً على الأقل، بينهم صحفي وأسرى سابقون خلال حملة دهم واقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
بينهم صحفي وأسرى محررون.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينياً في الضفة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم مناطق في الضفة الغربية 30 سبتمبر/أيلول 2024 / صورة: AA
6 أكتوبر 2024

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس حتّى صباح الأحد 15 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم صحفي، وأسرى سابقون".

وتوزعت عمليات الاعتقال، وفق النادي، على محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، وطولكرم وطوباس (شمال). وقال النادي: "الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين".

وأشار إلى أنّ "المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، حيث تقدر أعدادهم بالآلاف، وتخفي إسرائيل المعلومات عن عددهم وأماكن اعتقالهم".

وتجاوزت حصيلة أعداد المعتقلين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 11 ألفاً و100 من الضّفة بما فيها القدس، وفق النادي.

وفي غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال اقتحامها مدن وبلدات الضفة الغربية، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد باقتحام الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية للوكالة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس العامود بعدة آليات عسكرية، وانتشرت في شوارع الحي، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة وسع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إضافة إلى الاعتقالات عن 742 شهيداً ونحو 6 آلاف و200 جريح.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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