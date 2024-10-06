سياسة
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في اتصال مع ميقاتي.. فيدان يؤكد استعداد تركيا لتقديم المساعدات للبنان
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأحد، استعداد بلاده لتقديم مساعدات إنسانية التي يحتاج إليها لبنان، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
في اتصال مع ميقاتي.. فيدان يؤكد استعداد تركيا لتقديم المساعدات للبنان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. / صورة: AA
6 أكتوبر 2024

وقالت الخارجية التركية في بيان إن فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الأحد تلقى فيه الوزير التركي آخر التطورات والوضع الإنساني في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأكد فيدان استعداد تركيا تقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها لبنان، مشيراً إلى أن "حرب إسرائيل التي تخوضها بأسلوب توسعي ستكون لها انعكاسات سلبية على المستوى العالمي".

وشدد على ضرورة انتهاء الهجمات الإسرائيلية في أسرع وقت، بالإضافة إلى انسحاب الجنود الإسرائيليين الغزاة من الأراضي اللبنانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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