وقالت الخارجية التركية في بيان إن فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الأحد تلقى فيه الوزير التركي آخر التطورات والوضع الإنساني في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية.

وأكد فيدان استعداد تركيا تقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها لبنان، مشيراً إلى أن "حرب إسرائيل التي تخوضها بأسلوب توسعي ستكون لها انعكاسات سلبية على المستوى العالمي".

وشدد على ضرورة انتهاء الهجمات الإسرائيلية في أسرع وقت، بالإضافة إلى انسحاب الجنود الإسرائيليين الغزاة من الأراضي اللبنانية.