6 أكتوبر 2024
وقالت الخارجية التركية في بيان إن فيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الأحد تلقى فيه الوزير التركي آخر التطورات والوضع الإنساني في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية.
وأكد فيدان استعداد تركيا تقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها لبنان، مشيراً إلى أن "حرب إسرائيل التي تخوضها بأسلوب توسعي ستكون لها انعكاسات سلبية على المستوى العالمي".
وشدد على ضرورة انتهاء الهجمات الإسرائيلية في أسرع وقت، بالإضافة إلى انسحاب الجنود الإسرائيليين الغزاة من الأراضي اللبنانية.