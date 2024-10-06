وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنّ منفّذ الهجوم "دخل إلى فرع (مطعم) ماكدونالدز في المحطة وأطلق النار في جميع الاتجاهات، مما أدى إلى مقتل فتاة وإصابة 9 آخرين قبل أن تتمكن قوات الأمن من القضاء عليه".

في حين قالت القناة (12) العبرية الخاصة: "في هجوم مزدوج على المحطة المركزية في بئر السبع اليوم (الأحد) قُتلت شابة وأصيب 9 آخرون بجروح متوسطة وخفيفة، وقُتل الإرهابي على ما يبدو على يد قوات الأمن".

وأضافت القناة: "تشير التفاصيل الأولية إلى أن الإرهابي وصل إلى المبنى مسلحاً بمسدس وأطلق النار على المارة وطعنهم، في 3 ساحات مختلفة في منطقة المحطة المركزية. وجرى استدعاء عديد من القوات وتقوم بعمليات بحث عن مشتبه بهم إضافيين".

وقال مستشفى سوروكا في بئر السبع في بيان إنه استقبل "8 مصابين يتلقون العلاج في قسم الطوارئ جراء هجوم بئر السبع". وأوضح أن 2 من المصابين حالتهم "خطيرة " و4 "متوسطة" و2 وصفت حالتهم بـ"الطفيفة".

وقالت الشرطة: "قبل وقت قصير ورد بلاغ إلى مقر الشرطة حول حادث إطلاق نار في المحطة المركزية في بئر السبع". وأضافت: "في مكان الحادث عدد من المصابين. وجرى تحييد الإرهابي، وتوجد قوات الشرطة في مكان الحادث".

من جانبها قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن "منفذ الهجوم في بئر السبع هو أحمد سعيد سليمان العقبي (29 عاماً) مواطن إسرائيلي من سكان بلدة حورة العربية".

وفي أول تعليق لمسؤول إسرائيلي على العملية، قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف: "أدعو إلى طرد عائلات الإرهابيين (من إسرائيل)".

وأضافت: "حان الوقت لعقوبة رادعة لمنع الهجمات على الأراضي الإسرائيلية".